The 100: chi sono i nuovi avversari della settima stagione?

Come avete potuto vedere nel trailer di The 100, la serie si prepara a mostrare agli appassionati delle nuove società che faranno la loro comparsa nella stagione conclusiva e che saranno conosciuti dai protagonisti come The Disciples.

Nel corso della prima puntata Clarke e gli altri sono finalmente entrati in contatto con alcuni membri di questa misteriosa organizzazione, che il soldato conosciuto dai protagonisti descrive come "i discepoli di una verità più grande". Alcuni fan si ricorderanno anche di Orlando, personaggio interpretato da Darren Moore, anche lui membro dei Disciples e che ci ha permesso di conoscere qualche dettaglio in più su di loro.

Scopriamo quindi che conoscono la lingua inglese e termini, come Navy Seal, originati sulla Terra, questo ci fa pensare che siano una setta originaria della Terra, anche se non abbiamo avuto conferme a riguardo. Inoltre i Disciples sono una società estremamente avanzata a livello tecnologico, in particolare le loro tute permettono a chi le indossa di diventare completamente invisibile, abilità che gli ha fornito numerosi vantaggi nella storia.

La leadership dei Disciples è attualmente impegnata nel cercare di portare dalla loro parte Clarke, elemento indispensabile per la vittoria nella loro guerra. Se cercate altre informazioni sulle puntate conclusive, vi segnaliamo questa notizia sul destino di Octavia in The 100.