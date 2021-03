The 100, ecco chi è il personaggio più odiato di sempre

Non sono pochi gli spettatori che sono rimasti ossessionati dalla serie di CW The 100. Quest'ultima è purtroppo giunta al termine con la settima stagione, ma riscopriamo un po' chi è il personaggio più odiato della serie.

In realtà sarebbe più corretto parlare dei personaggi più odiati perché nella serie non vi erano solo i personaggi principali, ma anche una serie di comprimari che hanno infastidito non poco gli spettatori. Tra i personaggi principali spicca indubbiamente Pike, anche se deve fare i conti con Bellamy delle prime tre stagioni.

Il primo ha inviato un esercito di persone per uccidere l'esercito terrestre innocente che era accampato fuori Arcadia. I terrestri erano lì per proteggere le persone del cielo dall'attacco di Ice Nation. Non volevano fare del male, eppure Pike convinse la sua gente a far fuori il loro esercito. Inoltre, Pike ha rifiutato di essere il 13° clan della coalizione e ha anche tentato di eliminare un innocente villaggio terrestre vicino ad Arcadia perché "aveva bisogno" della terra. Oltre a tutta questa stupidità, Pike ha ucciso uno dei personaggi preferiti, Lincoln.

Il secondo, invece, è divenuto col tempo uno dei personaggi più amati, ma inizialmente era davvero insopportabile. Ha manipolato e controllato a proprio piacimento i 100 mentendo e facendogli credere che potessero accadere delle cose orribili consapevole che non sarebbero mai accadute (come quando fece togliere i braccialetti ai detenuti che servivano per mandare informazioni vitali delle persone all'Arca). Dopo la terza stagione è diventato più maturo e consapevole della realtà e dei caratteri delle altre persone anche grazie all'aiuto di personaggi come Octavia, ma inizialmente era davvero frustrante osservare ogni sua subdola mossa.

Tra i personaggi secondari, invece, il più odiato è indubbiamente Finn, il primo dei principali delinquenti a morire, non riuscendo a superare la metà della seconda stagione. Fa una prima impressione interessante, ricordando a Clarke suo padre e desiderando la pace. Finn non vuole combattere, ma il suo aspetto da bravo ragazzo è rovinato quando diventa chiaro che ha una ragazza sull'Arca. Finn non menziona mai Raven a Clarke, rendendo le cose scomode quando la prima arriva a terra. Continua ad essere ossessionato da Clarke e non essere minimamente interessato a Raven. Il personaggio di Finn peggiora nella seconda stagione quando inizia a uccidere diversi terrestri innocenti durante l'assenza di Clarke.

Siete d'accordo? Quale è il personaggio che più avete odiato di The 100? In ogni caso nel corso delle 7 stagioni abbiamo osservato numerose vicende, e una delle più dolorose di The 100 fu quello di Lexa. Vi lasciamo con chi secondo noi sono i 5 personaggi principali di The 100 e su quale è la migliore stagione di The 100 secondo i fan della serie.