The 100: Clarke si prepara alla guerra nel nuovo trailer

Mentre aspettiamo l'arrivo della stagione finale di The 100, in America sono già disponibili le prime quattro puntate della serie in onda su The CW. L'emittente ha anche condiviso un breve promo, incentrato sul personaggio di Clarke.

Scopriamo che l'episodio si intitolerà "Hesperides" e andrà in onda il prossimo 10 giugno. Come potete vedere nel video presente in calce alla notizia, il mondo di The 100 è sconvolto da una guerra, in una delle prime scene scopriamo finalmente l'identità degli uomini dotati di congegni per l'invisibilità. Il loro obiettivo è quello di reclutare il personaggio interpretato da Eliza Taylor per la loro causa, che secondo loro sarà l'ultima guerra che verrà condotta dall'umanità.

Non sappiamo ancora se Clarke accetterà questa proposta, nei momenti successivi infatti possiamo capire la sua indecisione a riguardo. Ecco la sinossi ufficiale della puntata condivisa dall'emittente televisiva: "Una fazione misteriosa ed estranea ha delle notizie sulle persone vicine a Clarke che sono svanite nel nulla". La regia è stata affidata a Diana Valentine, mentre la sceneggiatura è opera di Sean Crouch. Se cercate altre indiscrezioni sullo show, vi segnaliamo queste foto della settima stagione di The 100, inoltre ricordiamo che The CW è al lavoro su una serie prequel ambientata dopo che l'apocalisse nucleare ha distrutto la vita sulla Terra.