The 100: com'è cambiato il cast negli anni? Ecco come sono cresciuti!

Il finale di serie di The 100 è arrivato e se guardassimo per un attimo le precedenti stagioni, ci renderemmo conto quanto il cast principale sia cambiato.

Oggi analizziamo proprio i loro cambiamenti perlopiù fisici osservando come gli attori del cast principale siano cambiati enormemente nel corso di questi anni. In calce all'articolo potete trovare anche una galleria di immagini dove sono mostrati gli attori prima e dopo.

Iniziamo da Clarke (Eliza Taylor) che abbiamo conosciuto come una giovane donna speranzosa e ingenua che non sa che soffrirà più di quanto possa immaginare. Dagli amori e le perdite alle decisioni impossibili che la perseguiteranno per il resto della sua vita, ha passato di tutto.

Bellamy (Bob Morley) è entrato nel cast quando era ancora un ragazzino ed è il cambiamento più evidente dell'intero spettacolo. Bellamy, che in precedenza era stato devoto esclusivamente a sua sorella, è cresciuto molto velocemente e ha avuto una fine decisamente tragica.

Octavia (Marie Avgeropoulos) ha subito molteplici trasformazioni nel corso degli anni e ha le cicatrici (e i tatuaggi) che lo dimostrano. Gran parte della crescita interiore di Octavia si vede nella sua relazione in continua evoluzione con Bellamy, che ci rifiutiamo di credere che sia finita.

Raven (Lindsey Morgan) probabilmente il personaggio più appesantito e sottovalutato nel mondo di The 100. Dall'essere stata colpita a una gamba all'uccisione di due dei suoi ragazzi, Raven ha sofferto più di molti dei suoi compagni sopravvissuti tanto da dare un significato forte e memorabile allo stesso termine "sopravvissuto".

Per Murphy (Richard Harmon) serve innanzitutto un minuto per riconoscere quanto sia folle il fatto di essere riuscito a rimanere in vita così a lungo? Non solo è vivo, ma viene trattato come un dio! Ha passato, però, talmente tanti cambiamenti che anche i suoi capelli lo hanno seguito.

Concludiamo con Echo (Tasya Teles) la cui presenta un nuovo taglio di capelli che la rende totalmente distante dalla donna che abbiamo incontrato nella seconda stagione. Tuttavia, la sua trasformazione personale è molto più impressionante, specialmente se si considera quanti dei personaggi preferiti dai fan ha cercato di uccidere all'inizio.

Al di là dei cambiamenti, una delle vicende più dolorose di The 100 fu quello di Lexa. Vi lasciamo con chi secondo noi sono i 5 personaggi principali di The 100 e su quale è la migliore stagione di The 100 secondo i fan della serie.