The 100: ecco come in realtà era stato immaginato il personaggio di Raven

Quando The 100 è stato presentato per la prima volta nel 2014, nessuno si aspettava che potesse riscuotere così tanto successo, ma grazie alla sua oscurità, unicità e alle domande difficili che pone agli spettatori, è arrivato fino alla settima stagione.

A parte la narrazione stimolante e gli sviluppi sorprendenti della trama, la serie presenta anche uno dei cast più azzeccati della televisione. Lodato come uno spettacolo femminista sin dall'inizio, The 100 descrive le donne come eroi, cattivi e tutto il resto. Una delle curiosità più interessanti riguarda proprio uno di questi personaggi femminili, ovvero quello di Raven.

All'inizio, The 100 ha gettato una chiave fondamentale negli ingranaggi della relazione che sembrava essere sulla buona strada per diventare la storia d'amore centrale dello show. I fan hanno visto la tensione tra Clarke e Finn raggiungere un punto di ebollizione, ma poco dopo aver ceduto ai loro sentimenti l'uno per l'altro, la ragazza di Finn ha trovato la sua strada sulla Terra. Per fortuna, la serie non ha trasformato questa relazione nel classico "triangolo" degli spettacoli televisivi e ha reso Raven un personaggio molto più poliedrico della semplice ragazza di Finn.

Quello che molti fan non sanno è che nella sceneggiatura originale Raven era in realtà la madre di Finn. Tuttavia, gli scrittori hanno deciso invece di renderla più simile al personaggio di Glass dei libri. Piuttosto che madre e figlio, Finn e Raven divennero amici d'infanzia la cui amicizia alla fine si trasformò in una complicata storia d'amore.

Voi cosa avreste preferito? Ditecelo nei commenti. In ogni caso, nel corso delle 7 stagioni abbiamo osservato numerose vicende, e una delle più dolorose di The 100 fu quello di Lexa. Vi lasciamo con chi secondo noi sono i 5 personaggi principali di The 100 e su quale è la migliore stagione di The 100 secondo i fan della serie.