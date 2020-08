The 100,con l'ascesa di Sheidheda Madi è seriamente in pericolo? Ce lo svela JR Bourne

Sanctum è diventato ufficialmente un posto più pericolosissimo in The 100, ora che Sheidheda (JR Bourne) si è rivelato ai terrestri. E con la maggior parte della banda su un pianeta completamente diverso, nessuno può sentirsi al sicuro.

Nell'episodio di questa settimana, vedremo Sheidheda e Indra lottare testa a testa in una disperata battaglia per il controllo di ciò che resta dell'esercito terrestre, il destino della guerriera di Trikru sembra alquanto incerto. Per la maggior parte della stagione, è sembrato che Sheidheda fosse due passi avanti rispetto a tutti e in riferimento a ciò RJ Bourne ha detto:

"È completamente, completamente, completamente, un passo avanti, a volte anche più di due. La sua lotta è solo all'inizio. Questa è la prima fase della sua uscita come Sheidheda, è molto a suo agio nella sua nuova pelle. Fino a questo punto, ha sistemato il tabellone, ha spostato i pezzi. Sta giocando una complessa partita a scacchi e tutto sta andando secondo i suoi piani".

Il suo regno del terrore è solo all'inizio ma, già si è dato molto da fare, massacrando un'intera stanza di persone e Indra non è la sola in pericolo. L'unica a poter intaccare il suo dominio potrebbe essere Madi, quindi nemmeno lei può ritenersi al sicuro.

In riferimento a ciò JR Bourne ha detto: "Penso che rispetti e onori la relazione che avevano, anche se è molto frustrante il fatto che si sia piegata al suo dominio e non gli ha permesso di prendere una specie di controllo ... E la vede come se fosse rotta. Se avesse provato a combatterlo, sì, l'avrebbe uccisa".

The 100 sta per giungere al termine, ma sono ancora molte le domande rimaste in sospeso. Intanto ripercorriamo la storia e i cambiamenti di tutti i protagonisti di The 100.