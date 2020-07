The 100, cosa è successo a Bellamy? Parla Lindsey Morgan

Lo scorso episodio di The 100, intitolato The Queen's Gambit, ha visto il debutto alla regia di Lindsey Morgan, che nella serie interpreta dal 2014 il personaggio di Raven Reyes. L'episodio è incentrato in particolare sul personaggio di Echo, ma ha fornito anche un colpo di scena su Bellamy Blake (Bob Morley).

Clarke, Raven e il resto dell'equipaggio, infatti, scoprono che Bellamy è morto. In una recente intervista a Entertainment Weekly, però, Lindsey Morgan ha dato una sua interpretazione dell'accaduto, spiegando che in realtà il destino del personaggio interpretato da Bob Morley potrebbe non essere segnato.

"La morte di Bellamy sta pesando su tutti ora che hanno appreso la notizia, e da ora in poi molte delle loro decisioni verranno prese in base a questo" ha raccontato. "Ma è morto davvero? Chi lo sa? È The 100!"

Come a dire, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. L'attrice e neo-regista ha parlato anche di quanto le sia piaciuto dirigere la tenera scena del flashback del primo bacio tra Echo e Bellamy, e ha spiegato che ora che il personaggio interpretato da Tasya Teles è in lutto vedremo in lei altri profondi cambiamenti. "La Echo che Bellamy amava è morta. E la nuova Echo è qui per la vendetta e per seminare il terrore."

La settima stagione di The 100 sarà anche l'ultima, e il rammarico di Lindsey Morgan è quello di non aver potuto festeggiare la fine delle riprese.