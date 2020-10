The 100, si farà davvero il prequel spin-off? Le parole dello showrunner

Con l'ultimo episodio della settima stagione si è conclusa nei giorni scorsi The 100, ma la speranza dei fan è che il franchise di fantascienza non termini qui e si arricchisca di nuovi titoli. Un backdoor pilot durante l'ultima stagione ha creato le condizioni di un potenziale spin-off: resta da capire se la strada sia percorribile.

Recentemente intervistato da TVLine, lo showrunner di The 100 Jason Rothenberg ha spiegato che l'idea è ancora tutta in divenire. "Le conversazioni adesso stanno avvenendo a un livello così alto, non includono me. Spero di ricevere una telefonata uno di questi giorni, e spero di ricevere buone notizie in tal senso. Mi piacerebbe poter continuare quelle avventure. Adoro quegli attori, e amo così tanto l'universo di quello show."

Si tratterebbe, nel caso, di un prequel, ambientato 97 anni prima degli eventi di The 100. Tra le idee di Jason Rothenberg per la nuova serie ci sono anche "alcuni episodi flashback in stile Lost" ambientati prima dell'apocalisse. "I bis-bis-bisnonni di Clarke sono lassù sull'Arca. Lo stesso vale per Bellamy, Raven e tutti gli altri personaggi. Ho un piano per arrivare lassù e incontrare gli antenati. Se saremo abbastanza fortunati da raccontare questa storia, incontreremo il bisnonno Blake."

Nei giorni scorsi Jason Rothenberg ha spiegato anche il finale di The 100, ammettendo che una volta concluso il lavoro lo show appartiene al pubblico, che può amarlo o odiarlo. In attesa dell'eventuale spin-off, proponiamo 7 serie da guardare per i fan di The 100.