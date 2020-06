The 100: Ecco la timeline completa della serie Netflix

Nelle prossime settimane sarà disponibile il finale della serie presente nel catalogo di Netflix: dopo aver letto le ultime informazioni riguardo i probabili nuovi avversari di The 100, vi elenchiamo tutti gli eventi accaduti nel mondo dello show prima delle puntate andate in onda.

Tutto ha inizio nel corso del XXI secolo, quando viene costruito il bunker militare all'interno della catena montuosa delle Blue Ridge Mountains, negli Stati Uniti. Si va avanti di oltre cento anni, infatti tra il 2041 e il 2043 hanno luogo gli attacchi terroristici di Diyoza contro il governo americano, che si interrompono solo dopo la sua cattura. Nel 2045 la Eligius Corporation decide di dare inizio alle operazioni omonime: il suo scopo è di trovare altri mondi abitabili, dopo il prosciugamento delle riserve di petrolio sulla Terra. Vengono quindi creati i Sanguenero, individui che hanno subito diverse manipolazioni genetiche per sopravvivere alle radiazioni spaziali.

La missione Eligius III ha successo: viene fondata la colonia di Sanctum sulla luna Alpha, guidata da quattro famiglie, mentre Colin Benson scopre di essere il solo sopravvissuto della nave che si è schiantata sulla superficie del pianeta Beta. La missione successiva, guidata dalla nave Eligius IV, subisce una forte battuta d'arresto dopo l'ammutinamento di Diyoza e degli altri prigionieri presenti nella astronave, gli ex detenuti decidono quindi di tornare sulla Terra, ma per affrontare il lungo viaggio sono costretti ad andare in criosonno.

Nel 2051 viene creata A.L.I.E., un'intelligenze artificiale sviluppata da Betta Franco, che viene però disattivata quando la scienziata scopre che secondo A.L.I.E. sono gli stessi umani ad essere una minaccia per la loro sopravvivenza.

Non sarà abbastanza, in quanto l'IA decide di eliminare l'umanità lanciando un attacco nucleare sulla Terra, riuscendo nell'intento. Quattro anni dopo viene formata L'Arca, l'unione delle 12 stazioni spaziali in cui sono presenti i sopravvissuti al disastro nucleare. Sono qui che sono cresciuti i protagonisti della serie, prima di essere costretti a ritornare sulla Terra per la loro missione.

Se non lo avete ancora visto, vi segnaliamo l'ultimo trailer di The 100.