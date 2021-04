The 100, Eliza Taylor sarà la protagonista e produttrice di un nuovo film

Eliza Taylor è pronta a tuffarsi nel suo nuovo progetto dopo aver recitato per sette stagioni nella serie targata The CW, The 100, nei panni di Clarke Griffin. Lo show infatti non andrà oltre ma i fan non devono scoraggiarsi perché vedranno presto Eliza di nuovo in scena.

L’attrice infatti sarà rappresentata da Verve e tornerà nel suo paese natale, l’Australia, per il suo prossimo progetto intitolato It Only Takes A Night. Oltre ad interpretare la protagonista, Taylor sarà anche produttrice esecutiva per la prima volta.



Il film segue quattro migliori amiche in una serata fuori che finiscono su un percorso che nessuno di loro si aspettava e scoprono che ci vuole davvero solo una notte per cambiare la propria vita.



Anche se il film sarà ambientato a Londra, in realtà sarà girato a Perth, in Australia, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.



"Sono così onorata di avere l'opportunità di produrre un film che non solo eleva le voci femminili, ma mette in mostra attori e registi australiani", ha detto Taylor.



Callan Durlik farà il suo debutto alla regia, avendo anche scritto la sceneggiatura. La pellicola sarà prodotta da Durlik e Josh Horneman di Rookies Ambush, Megan Wynn di Wynn Media e Kara Pisconeri di Star Shadow Media.

Nel cast figurano anche George Pullar, Sana'a Shaik, Arielle Carver-O'Neill, Charles Grounds e Jaime Ureta.



Intanto i fan chiedono a gran voce una nuova stagione di The 100 mentre è in arrivo a maggio il cofanetto con le sette stagioni di The 100 imperdibile per coloro che hanno amato lo show di The CW.