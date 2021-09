The 100, un certo episodio ha fatto crollare gli ascolti: ecco qual è!

Nonostante The 100 fosse molto popolare e presentasse alcuni dei colpi di scena del genere fantascientifico più interessanti di tutta la televisione, ha avuto non pochi problemi gravi. Nonostante gli elementi positivi, non è sempre stato simbolo di spettacolo ben scritto e questo ha portato a un gravissimo calo di spettatori.

The 100 ha iniziato col botto nel 2014 grazie alla sua trama fresca e intrigante che rappresentava una ventata di aria fresca nel genere fantascientifico. Purtroppo, però, nel corso della sua messa in onda gli spettatori hanno osservato numerose discutibili scelte narrative che hanno portato a un grave calo del pubblico e del rating delle valutazioni.

Questo ha portato anche a un'inaspettata riduzione della quantità di follower dell’account Twitter di Jason Rothenberg, il creatore della serie. Ma cosa ha scatenato tutto questo? La morte di Lexa avvenuta nel settimo episodio della terza stagione intitolato Tredici.

I numeri di The 100 hanno subito un grande calo dopo che l’episodio è andato in onda e la serie non si è mai completamente ripresa. Lexa era uno dei personaggi più amati di The 100 e la sua morte ha sconvolto talmente tanti spettatori da salire in trend sui social e creare petizioni che potessero farla ritornare nello show.

Il boicottaggio da parte del pubblico ha portato a un calo di spettatori davvero notevole. Infatti fino a quel momento lo show aveva una media di pubblico pari a 1,5 milioni di spettatori, ma dopo la morte di Lexa The 100 non ha mai più superato il milione di spettatori. Anche l'episodio finale della serie tv si è fermata ha quota 990.000 spettatori che, comunque, fu un risultato più alto rispetto al finale della penultima stagione che aveva raggiunto "appena" 910.000 spettatori.

A voi è piaciuto il finale della serie? Ditecelo nei commenti. In ogni caso, nel corso delle 7 stagioni abbiamo osservato numerose vicende, e una delle più dolorose di The 100 fu quello di Lexa. Vi lasciamo con chi secondo noi sono i 5 personaggi principali di The 100 e su quale è la migliore stagione di The 100 secondo i fan della serie.