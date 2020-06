The 100: i fan temono per la vita di un personaggio

L'atteso finale della serie di The CW si fa sempre più vicino. Dopo le ultime anticipazioni su The 100, scopriamo come hanno reagito i numerosi fan dell'opera dopo la messa in onda della quinta puntata dello show.

L'episodio, intitolato "Welcome to Bardo", ha visto il ritorno in scena di Bellamy Blake, personaggio interpretato da Bob Morley, catturato dai suoi avversari e portato su Bardo. Una volta giunto lì possiamo vederlo mentre cerca di guadagnare tempo, minacciando uno dei suoi rapitori con un coltello. Gli sforzi di Octavia nel cercare di calmarlo non ottengono il risultato sperato, quando una delle guardie dei Disciples fa scattare una granata che stordisce tutti i presenti.

Una volta che Octavia riprende i sensi, Bellamy non è più presente, scomparso insieme all'Anomalia. Come si poteva immaginare, i fan di The 100 hanno subito commentato sulle varie pagine social l'avvenimento, sono in molti infatti a sperare che questa non sia la fine di Bellamy, mentre altri sono convinti che rivedremo il personaggio con il volto di Bob Morley. In calce alla notizia potete trovare alcuni dei tweet più commentati dagli appassionati.

Nei giorni scorsi il produttore dello show aveva commentato le voci di una eventuale ottava stagione di The 100, ma per ora non si hanno notizie ufficiali a riguardo.