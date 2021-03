The 100, i fan vogliono una nuova stagione: ha senso farla?

Il finale di The 100 è arrivato recentemente anche in Italia e con esso i fan della celebre serie hanno dovuto dire addio all'avvincente serie fantasy. È davvero l'ultima volta che vedremo The 100 in televisione? Per la serie canonica pare proprio di sì. Ha senso una stagione 8? Sicuramente no!

La serie tv creata da Jason Rothemberg si è conclusa ufficialmente con la settima stagione. The 100, andata in onda per la prima volta nel 2014, è cancellata dalla rete. La cancellazione, però, era arrivata ben prima della stagione 7 e già se ne parlava esattamente dalla quinta stagione. Proprio per tale motivo, l'intera produzione ha adattato i restanti episodi in modo tale da chiudere la maggior parte dei cicli narrativi principali così da chiudere con l'iconico numero di 100 episodi.

Ricordiamo, inoltre, che, inizialmente, Jason pensava che The 100 sarebbe dovuta finire con la quinta stagione. Tuttavia, grazie all’enorme successo ottenuto negli anni seguenti, la serie tv è andata sorprendentemente avanti. Quindi non avrebbe molto senso allungare ancora il brodo rischiando di rovinare quanto di ben fatto fino a ora. Queste sono state, infatti, le parole del produttore:

"Abbiamo lottato per molto tempo affinché questa fosse l'ultima stagione perché crediamo che sia giusto terminare la serie finché il prodotto è ancora di qualità. Vogliamo che i fan restino col desiderio di averne ancora, piuttosto che trascinare la storia con i soliti cliché. Non so se lo Studio o il network ci avrebbero dato il via libera per l'ottava stagione, ma credo di sì. Ci hanno dato la libertà di sviluppare la storia così che quest'anno arrivassimo al centesimo episodio, quindi è probabile che avrebbero dato l'ok per nuove storie."

Non vi preoccupate, però, perché sicuramente potreste vedere una serie spin-off che si ricollega all'episodio della settima stagione dal titolo di Anaconda.

In ogni caso, nel corso delle 7 stagioni abbiamo osservato numerose vicende, e una delle più dolorose di The 100 fu quello di Lexa. Vi lasciamo con chi secondo noi sono i 5 personaggi principali di The 100 e su quale è la migliore stagione di The 100 secondo i fan della serie.