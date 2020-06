The 100, ci sarà una stagione 8? Il produttore svela la verità

Il finale di The 100 è alle porte e con esso dovremo dire addio anche all'avvincente serie fantasy del network The CW... O forse no? Qualcosa sembra smuoversi tra le mura della produzione e i prossimi episodi si prospettano più intriganti che mai.

Ai microfoni di numerosi portali il produttore esecutivo Jason Rothenberg ha fatto numerosi interventi sul destino di The 100, tutti riguardanti le ultime battute della serie e lo spirito con cui si sono avvicinati al definitivo finale di stagione:

"Abbiamo lottato per molto tempo affinché questa fosse l'ultima stagione perché crediamo che sia giusto terminare la serie finché il prodotto è ancora di qualità. Vogliamo che i fan restino col desiderio di averne ancora, piuttosto che trascinare la storia con i soliti cliché".

"Non so se lo Studio o il network ci avrebbero dato il via libera per l'ottava stagione, ma credo di sì. Ci hanno dato la libertà di sviluppare la storia così che quest'anno arrivassimo al centesimo episodio, quindi è probabile che avrebbero dato l'ok per nuove storie."

"Raccontare la storia di così tanti personaggi è stato un viaggio molto lungo, per questo crediamo che meritino un degno finale, o almeno quello che noi pensiamo sia un lieto fine. Stiamo cercando di andare più in profondità con al stagione 7. Il finale di una storia è sempre il suo momento più importante, quello in cui la morale la fa da padrona e noi non abbiamo ancora rivelato la morale della storia, ma lo faremo nei prossimi episodi. Non sarà un 'le persone sono tute orribili, facciamo tutti schifo, elimineremo tutti e tutto quello che ci metterà sul nostro cammino, faremo di tutto per sopravvivere', c'è uno scopo più elevato in tutto questo".

Nei mesi scorsi il produttore aveva parlato anche di un possibile spin-off intitolato Anaconda (titolo ancora non ufficiale) ambientata 97 anni prima della serie principale, ma per adesso tutto sembra tacere e nessun contratto è ancora stato firmato.

Intanto le ultime battute sono davvero dietro l'angolo, poiché mancano solo tre episodi prima del gran finale, in onda il prossimo 15 luglio. Per saperne di più passate dal nostro focus sui nuovi e temibili nemici della settima stagione di The 100 e chissà che proprio negli ultimi enigmatici poster di The 100 non si nascondano preziose anticipazioni sul finale.