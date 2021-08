The 100, quanto hanno guadagnato gli attori? Ecco il cachet del cast

Alcuni fan chiedono a gran voce un'altra stagione di The 100, la serie tv creata da Jason Rothemberg che si è recentemente conclusa con la settima stagione. Sin dal 2014, quando è uscita la prima season, lo show è stato molto seguito, guadagnando un grande successo. Ma come si è riflettuto questo successo sugli stipendi dei protagonisti?

Quando una serie va bene come The 100, infatti, questo si vede spesso sul cachet degli attori del cast, che lievita raggiungendo a volte anche 1 milione per episodio. Non è il caso di questa serie, che invece si è mantenuta sempre su stipendi più bassi. E d'altronde parliamo della CW, che di certo non può permettersi i faraonici compensi di altri colossi.

Dunque si è fatta una stima del guadagno dei protagonisti per stagione. Secondo alcune speculazioni, gli interpreti di Clarke, Bellamy e Octavia, avrebbero guadagnato circa 400 mila a stagione. Considerando che ogni season poteva avere tra i 13 e i 16 episodi, il guadagno per episodio era tra i 25 e i 30 mila. Niente male, mi di certo non tra i più alti stipendi del mondo della serialità.

Per quanto riguarda i personaggi secondari, non si hanno grandi informazioni. Sicuramente, però, si parla di un guadagno molto inferiore, eccetto per due protagonisti: Paige Turco, che interpreta Abby, ed Henry Ian Cusick, che nello show veste i panni di Kane. Si tratta degli attori di maggiore esperienza del cast, dunque il compenso doveva essere adeguato a questo. E quindi, secondo quanto sappiamo, Paige avrebbe guadagnato 300 mila dollari a stagione, mentre Cusick 200 mila.

Non abbiamo notizie invece sulla paga dell'interprete di Lexa un personaggio amato la cui morte ha sconvolto tutti i fan di The 100. Ma, presumibilmente, meno delle cifre precedentemente citate, come tutti gli altri attori del cast. Cifre che, alla luce del buon successo della serie, sembrano nulla.