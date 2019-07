The 100, Henry Ian Cusick conferma il suo addio alla serie: 'Tutto finisce'

Attraverso un tweet diffuso sul suo canale social, l'attore Henry Ian Cusick ha confermato la sua uscita dal cast di The 100, popolare serie televisiva statunitense creata da Jason Rothenberg e giunta alla sua sesta stagione.

L'attore nel suo messaggio ai fan della serie ha scritto: "Tutte le cose finiscono e così anche Kane. Grazie a Jason Rothenberg, a tutto il cast, alla troupe, agli sceneggiatori e registi di The 100, ma specialmente a voi fan di Kabby e Kane, la vostra passione e il vostro supporto nel corso di questi anni sono stati davvero meravigliosi e vi adoro per questo. Forse ci rincontreremo".

Anche il creatore dello show, Rothenberg, è intervenuto via Twitter per ringraziare l'attore, specialmente dopo lo straordinario lavoro svolto nella sua ultima scena mandata in onda un paio di giorni fa: "Devo dire che è stato un piacere e un onore avere Henry Ian Cusick nel nostro show nel corso di questi ultimi sei anni. La sua classe ha elevato il tutto. Ci ha veramente aiutato a far capire che non eravamo un teen show. Non che sia qualcosa di sbagliato nei teen show. In ogni caso ci mancherà".

Con la Terra ormai completamente inabitabile nel corso della quinta stagione, nei nuovi episodi di The 100 gli ultimi superstiti della razza umana giungono in uno strano mondo alieno con Clarke (Eliza Taylor) alla guida di un squadra in esplorazione sulla superficie. La spedizione trova un insediamento umano di coloni arrivato sul pianeta decenni prima dei sopravvissuti insieme ad un libro di fiabe per bambini che avverte i lettori dei numerosi pericoli che affliggono coloro che vivono sul pianeta...

L'episodio in cui va in scena l'ultima comparsa di Kane ha visto il personaggio sacrificare se stesso per salvare gli altri in un toccante momento di redenzione. Grazie al mistero costituito dall’Anomalia, la sesta stagione di The 100 (puoi guardare qui il trailer) si sta rivelando una delle più criptiche in assoluto.

Sappiamo già che The 100 è stata rinnovata per una settima stagione lo scorso 24 aprile, ovvero prima che la sesta stagione iniziasse il suo periodo di messa in onda su The CW.