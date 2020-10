The 100: I fan della serie condividono falsi leak del finale

Come potete vedere dai messaggi presenti in calce alla notizia, i fan di The 100 hanno iniziato a immaginare i modi più assurdi e inverosimili per far concludere la storia di Clarke, Octavia e tutti gli altri personaggi della serie prodotta da The CW. Usando l'hashtag #the100leaked , gli utenti di Twitter hanno scherzato rivelando che nella puntata finale saranno presenti i vari attori "invecchiati", anche se si tratta semplicemente di un fotomontaggio. Oppure c'è chi ha voluto immaginare che la serie sia stata il frutto dell'immaginazione degli attori a causa di quello che è successo nell'ottavo episodio della prima stagione dello show.

THEY REALLY MADE THEM OLD?!?!?#the100leaked pic.twitter.com/Y91hcKtMbL — 𝚂𝚝𝚊𝚗 ❘❘ 𝐓𝐡𝐞 𝟏𝐎𝐎 𝐬𝐩𝐨𝐢𝐥𝐞𝐫𝐬 (@Stannie510) September 30, 2020

so it was all a dream and at the end clarke woke up in the Ark, just before she gets flotted? damn #the100leaked pic.twitter.com/FnGFNduU9E — Dreamer of Memories (@dreamxmemories) September 30, 2020