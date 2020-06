The 100: importanti anticipazioni sul destino di un personaggio

La settima e ultima stagione di The 100 sta mettendo a dura prova i fan dello show, in particolare quelli di Bellamy e Octavia: se, infatti, non ci è dato sapere dove sia finito il primo, la seconda non sembra poi passarsela tanto meglio in questa clip diffusa in esclusiva da TV Line.

Come possiamo vedere infatti nel video che trovate cliccando sul link dell'articolo fonte in calce alla notizia, nella clip proveniente dal prossimo episodio, Welcome to Bardo, Octavia Blake non si trova esattamente nella più confortevole delle situazioni.

Il leader dei Discepoli, Anders, interpretato da Neal McDnough (il Damien Darhk dell'Arrowverse) sembra infatti intenzionato a cavare in tutti i modi il ragno dal buco o, nel nostro caso, le informazioni dalla testa di Octavia.

Grazie alla tecnologia avanzata di cui dispongono i Discepoli, infatti, questi vengono a conoscenza dell'esistenza di Bellamy, e sembrano intenzionati a far di tutto per scoprire chi sia.

Intanto, il personaggio manca dalla scena fin dalla season premiere, e nemmeno il poster promozionale della settima stagione sembrava voler rassicurare i fan.

Se dunque i Discepoli si chiedono chi possa essere, la domanda degli spettatori invece è sempre la stessa: che fine ha fatto Bellamy?

Come aveva ribadito anche lo showrunner Jason Rothenberg: "È il mistero che tutti stanno cercando di risolvere. È ciò che sta motivando molti dei nostri personaggi... Trovarlo e, si spera, salvarlo".

Qualcuni salvi anche Octavia, però!

Il prossimo episodio di The 100 andrà in onda mercoledì 17 giugno su The CW.