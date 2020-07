The 100, Jason Rothenberg parla della perdita di Clarke: 'É profondamente devastata'

L'ultimo episodio di The 100 è stato incentrato soprattutto sulla contorta questione dei Discepoli ma, in molti si chiedono come abbia realmente reagito Clarke alla tristissima notizia che le è giunta nel corso del settimo episodio. A rispondere a questa complessa domanda ci ha pensato Jason Rothenberg, produttore della serie CW.

"È profondamente devastata dalla notizia che Bellamy sia morto", dice il produttore esecutivo aggiungendo: "Clarke non è del tutto sicura che sia vero. Ha fiducia in Gabriel, ma la sua missione in questa stagione è stata quella di tenere unita la sua famiglia, non perdere nessun altro. Trascorrerà un po' di tempo insieme a tutti gli altri".

Clarke ha tecnicamente ricevuto la triste notizia nell'episodio di The 100 diretto da Lindsey Morgan ma, non l'abbiamo vista reagire fino all'episodio successivo. A riguardo la Morgan ha detto che avrebbe voluto vederla in ginocchio e più provata, tuttavia ha poi aggiunto su Twitter, che una reazione plateale sarebbe stata sicuramente utile ai fini della fotografia della serie ma che, ognuno ha una reazione diversa rispetto al dolore. Quella di Clarke è stata molto composta.

A proposito delle lezioni apprese, Clarke dovrebbe approfittare della sua posizione attuale con i Discepoli, perché è solo questione di tempo prima che che perda il suo ruolo:

"Pensano che abbia ancora la Fiamma in testa", spiega Rothenberg. "Ciò è probabilmente dovuto al fatto che hanno smesso di guardare lo spettacolo di memoria di Octavia nella terza stagione. Non hanno visto la Fiamma uscire dalla testa di Clarke nel finale. Stanno operando con l'errata convinzione che la Fiamma appartenga ancora a Clarke. Una volta che lo capiranno - se lo capiranno - sarà un problema. Ma fino ad allora, lei ha certamente un vantaggio".

Ormai siamo sempre più vicini alla conclusione, in attesa di scoprire come finirà la serie, riviviamo insieme i cambiamenti subiti nel corso delle stagioni dai protagonisti di The 100.