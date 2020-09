The 100, Jason Rothenberg sull'ultima puntata: 'Sarà un gran finale, con ospiti d'onore'

Ci sono già stati dei colpi di scena scioccanti nella settima stagione di The 100, ma a quanto pare la puntata finale punterà a sorprendere ancora, anche grazie al ritorno di alcuni personaggi, come rivelato dallo showrunner e regista della serie Jason Rothenberg.

"Proveremo a dare una conclusione a quante più cose possibile. È un finale, e un finale di serie per giunta, quindi ci saranno alcuni ospiti a sorpresa. I fan hanno delle aspettative di un certo livello, ma sento che siamo sempre riuscite a soddisfarle nei vari finali", ha dichiarato a TV Line.

Non sappiamo precisamente a cosa si riferisca, ma è probabile che vedremo tornare sulla scena alcuni personaggi già noti. Inoltre, il finale ha dato modo a Rothenberg di mettersi dietro la macchina da presa per la prima volta, una vera sfida per lui, visto che si sta occupando anche del prequel di The 100:

"È stata una stagione difficile, anche perché abbiamo dovuto produrre un episodio pilota all'interno della stagione, e perché abbiamo girato il pilota molto dopo l'inizio delle riprese. Sono passato dall'essere sul set del prequel a prepararmi a girare il finale in un attimo... è stata sicuramente una sfida, ma sono felice di averlo fatto. Forse avrei preferito averlo fatto prima, così da essermi già fatto le ossa con quattro o cinque episodi, ma se non l'avessi fatto l'avrei rimpianto".

Non resta che attendere per vedere come si concluderà l'apocalittica serie The CW. Se l'ultima puntata arriverà a breve negli USA, noi dovremo attendere il 26 ottobre 2020 per l'inizio della settima stagione, in arrivo su Premium Action. Per ingannare l'attesa ecco 5 serie per i fan di The 100.