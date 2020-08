The 100: JR Bourne parla del sorprendente colpo di scena di Sheidheda

Con il nuovo trailer di The 100 ci avviciniamo alla conclusione della settima stagione, e ora una star della serie ci parla dell'epico combattimento che ha coinvolto Sheidheda.

Stiamo parlando di J.R. Bourne, attore che a partire dalla sesta stagione ha interpretato Russell Lightbourne, personaggio attualmente posseduto dal malvagio Sheidheda. È stato un vero colpo di scena scoprire che l'aspetto fisico di Russell in realtà era solo un "travestimento", e ciò ha creato una nuova sfida per l'attore:

"Non ho mai fatto niente del genere, ed è stata una benedizione, un'esperienza incredibile. Sheidheda non ha mai avuto idea di chi fosse Russell come persona, quindi imitarlo alla perfezione non aveva molto senso secondo me. Mi sembrava giusto interpretarlo nel modo in cui Russell doveva apparirgli. Ho capito che è stata una scelta interessante interpretarlo nel modo in cui Sheidheda giudica Russell, cioè come uno sciocco".

In pratica l'attore ha dovuto farsi carico di una sorta di doppio ruolo, dovendo recitare la parte di qualcuno che recita. Bourne ha poi parlato dello spettacolare combattimento con Indra: "Non ho mai lavorato con un gruppo di stuntmen come questo. Riescono a trovare le mie debolezze e i miei punti di forza, come attore e come combattente, e mi hanno fatto sembrare come uno che combatte da sempre. [...] Tutta quella scena è stata una danza incredibile... e ho avuto i brividi nella scena con Adina Porter, per i suoi sguardi e per come ha recitato le battute. È meraviglioso lavorare con tutto il cast, ma lei in particolare è incredibile".

Anche questa stagione si sta avvicinando al termine, e i fan hanno potuto assistere alla tragica scomparsa di un personaggio di The 100.