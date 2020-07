The 100, Lindsey Morgan racconta la sua esperienza alla regia nell'episodio su Echo

Lindsey Morgan nota soprattutto per il suo ruolo di Raven Reyes nella serie televisiva The 100, ha esordito alla regia nel settimo episodio della serie dedicato soprattutto al particolare personaggio di Echo.

Questa puntata ha offerto uno sguardo molto intimo sulla guerriera che non è di certo una delle figure preferite dal pubblico per il suo comportamento impulsivo e violento. Per capire meglio il suo carattere, l'episodio ci riporta indietro nel tempo, mostrandoci come sia finita tra le braccia di Bellamy.

In riferimento a questo momento la Morgan ha detto: "É stata una scena davvero molto emozionante, vediamo Echo ammettere le proprie debolezze e abbandonarsi ad un momento estremamente romantico. Lei e Bellamy si baciano, ma si tratta di un bacio agrodolce se tieni a mente come è poi finita la loro storia. Adoro quella scena perché ci ha mostrato perché è diventata quella che è adesso".

L'episodio ha poi mostrato un'intensa partita a scacchi tra John Murphy e Russell/Sheidheda che non è altro che una complessa metafora sulla sopravvivenza. Entrambi sanno come muovere le proprie pedine.

Anche Hope e Diyoza si scontrano questa settimana, sia emotivamente che fisicamente, presentando una situazione interessante alla Morgan regista: "Hope e Diyoza sono diventati due dei miei personaggi preferiti nello show. Adoro la loro storia e adoro Ivana [Milicevic] e Shelby [Flannery]. Non solo sono così talentuosi, ma lavorano così bene insieme. È una relazione così complessa. Detto questo, era una scena di cinque pagine in un blocco di celle con quattro pareti grigie, e la prima cosa che mi è stata insegnata è stata quella di non sparare mai contro un muro! Quindi ho dovuto pensare a come rendere tutto più interessante, ma Shelby e Ivana hanno fatto tutto il lavoro pesante con la loro grande recitazione".

Ormai, nonostante le continue voci, sembra improbabile un'ottava stagione della serie. Accogliamo con grande gioia invece le ultime news sulla serie prequel di The 100.