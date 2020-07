The 100, Lindsey Morgan sulla fine della serie: 'Non abbiamo festeggiato'

La settima sarà la stagione finale per The 100, ed è un peccato che gli attori della serie non abbiano potuto festeggiare la conclusione nel migliore dei modi.

Purtroppo la fine delle riprese ha coinciso proprio con l'inizio dell'epidemia, e trattandosi di una serie che mette al centro di tutto un mondo post apocalittico, nel quale il genere umano è alla deriva e in crisi costante, gli attori devono aver provato una sensazione davvero strana, come sottolinea Lindsay Morgan in un'intervista per TvLine:

"Era come se The 100 si stesse trasformando in realtà. È stato strano e disorientante, ma, in pieno stile The 100, abbiamo continuato ad andare avanti e abbiamo dato il massimo. Purtroppo non c'è stato modo di festeggiare la conclusione perché dovevamo tutti finire di girare il più in fretta possibile per poter andare a casa in quarantena. Non c'è stata una festa di fine riprese, per cui non abbiamo avuto molto tempo per salutarci: era persino vietato abbracciarsi!".

L'interprete di Raven Reyes ha comunque scherzato sul fatto che nelle scene finali di ogni attore non sono mancate le emozioni: "E avevamo anche un cast molto ampio, quindi ci sono state moltissime lacrime, poi dovevamo truccarci da capo e girare di nuovo. È stato incredibile, abbiamo fatto qualcosa di davvero speciale e ne vado molto fiera".

Si è poi pronunciata sull'arco narrativo portato avanti dal suo personaggio: "Ha affrontato moltissime situazioni, forse tra le più spiacevoli tra quelle viste nella serie. Certe volte ha fallito, ma non ha mai completamente perso la sua resilienza. Ha avuto dei dubbi, ma non ha mai perso la sua fede nell'amore, nelle persone e in sé stessa. Credo che sia stata messa alla prova in ogni modo possibile, ma non ha mai perso il suo spirito, e non penso che nessuno l'avrebbe accusata se lo avesse fatto. Sono sempre stata legata a Raven per questo. Alla fine, è ciò che l'ha sempre salvata".

Il finale si avvicina nel nuovo trailer di The 100, ma gli appassionati della serie non dovrebbero preoccuparsi troppo, visto che in futuro potrebbe arrivare un prequel di The 100.