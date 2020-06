The 100, Marie Avgeropoulos sul destino di Octavia: 'I fan lo adoreranno'

A poco meno di un mese dal gran finale di The 100, la cui settima stagione va in onda negli Stati Uniti dallo scorso maggio, la star Marie Avgeropoulos ha parlato (ovviamente senza fare spoiler) dell'arco narrativo di Octavia Blake e del suo imminente addio alla serie.

"Sono estremamente soddisfatta del mondo in cui il viaggio di Octavia si appresta a concludersi. Per il suo personaggio in particolare, è una storyline che le persone non si aspettano, e sono entusiasta di poterli continuare a sorprendere" ha spiegato l'attrice durante una recente intervista con Collider.

Pur non svelando quali attori hanno preso parte alle riprese della sua ultima scena, l'attrice ha descritto così il suo ultimo giorno sul set: "Mi ha scaldato il cuore sapere che lo show aveva raggiunto il suo episodio 100. Sono davvero orgogliosa di questo risultato, e sono grata del supporto dei fan che si sono uniti a questo epico viaggio. Ne sono davvero grata. È la fine che volevo per la storia di Octavia. Penso che i fan la adoreranno."

Intitolato "The Flock", l'episodio finale di The 100 sarà tramesso da The CW il prossimo 15 luglio. Intanto, il produttore Jason Rothenberg ha spiegato perché The 100 non avrà una stagione 8.