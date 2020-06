The 100: tutte le novità in attesa della stagione 7

The 100 si concluderà con la stagione 7, come confermato dallo stesso creatore Jason Rothenberg. Ma cosa possiamo aspettarci dai prossimi episodi?

Per quanto riguarda la trama, non mancherà la solita suspense e adrenalina, visto il tema survival centrale. Il cuore pulsante degli ultimi episodi sarà probabilmente l'Anomalia, ma la stagione rivelerà anche il destino di Octavia, pugnalata da Hope, la figlia di Diyoza. Prima di pugnalarla, Hope svela che "lui" ha ancora la madre: sarà dunque interessante scoprire chi è questo "lui" e capire cos'è successo durante il viaggio di Octavia nell'Anomalia.

La trama della stagione 7 di The 100 dovrebbe riportare sullo schermo pure Sheidheda, che ha monopolizzato la mente di Madi prima di essere scacciato da Raven. Non è da escludere che sia proprio lui un altro degli antagonisti…

La nuova stagione ha debuttato negli Stati Uniti nella seconda metà di maggio 2020, ma quando uscirà in Italia The 100 7? Al momento non c'è una data di debutto ufficiale su Premium Action, ma le nuove puntate potrebbero esordire in autunno.

Per quanto riguarda il cast, quasi tutti gli attori principali dovrebbero fare ritorno nello show, a eccezione di un personaggio non presente nella locandina ufficiale: Bellamy sarà fuori per gran parte di The 100 7, perché l'attore che lo interpreta ha chiesto di prendersi un po' di tempo libero.

Cosa ne pensate della serie? Guarderete l'ultima stagione?