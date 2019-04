The 100: il nuovo mondo entra nel caos nel trailer della sesta stagione

Tra meno di due settimane tornerà in onda negli Stati Uniti la serie tv The 100, con la rete che ha diffuso un nuovo trailer esteso che riporta gli spettatori nell'ambientazione post-apocalittica che si è vista nel precedente ciclo dei episodi. Lo show è stato creato da Jason Rothenberg e va in onda su network The CW dal 2014.

Con la Terra ormai completamente inabitabile nel corso della quinta stagione, nei nuovi episodi di The 100 gli ultimi superstiti della razza umana giungono in uno strano mondo alieno con Clarke (Eliza Taylor) alla guida di un squadra in esplorazione sulla superficie.

La spedizione trova un insediamento umano di coloni arrivato sul pianeta decenni prima dei sopravvissuti insieme ad un libro di fiabe per bambini che avverte i lettori dei numerosi pericoli che affliggono coloro che vivono sul pianeta...



Dopo il nuovo suggestivo poster, dal trailer si evince maggiormente che il pianeta è più mortale per gli umani di quanto non appaia inizialmente ma la prima generazione di coloni è ancora viva. E non sembra essere molto gentile con degli ospiti indesiderati.

Mentre esplode il caos i sopravvissuti rimasti sull'astronave non sono più al sicuro. Il futuro dei sopravvissuti diventa ben presto molto chiaro. The 100 era stata rinnovata per la sesta stagione nel mese di maggio 2018.

Il nuovo ciclo di episodi di The 100 arriverà su The CW a partire dal 30 aprile e nel cast ritroviamo Eliza Taylor, Paige Turco e Marie Avgeropoulos.