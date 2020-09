The 100, un nuovo video dell'episodio 7x13 anticipa uno scontro tra Clan

La settima e ultima stagione di The 100 torna in onda questa notte negli Stati Uniti, come sempre sui canali di The CW. Per l'occasione, TV Line ha svelato uno sneak peek dedicato all'episodio 7x13 intitolato 'Blood Giant'.

Il filmato, che potete trovare in calce alla notizia, offre uno sguardo in anteprima al ritorno di Clarke a Sanctum. Come sempre, però, è Murphy ha pronunciare la frase più ad effetto della scena in questione: "Invisibilità e pistole a raggi posso accettarli, ma quello ha bisogno di una spiegazione" dice alla vista di Bellamy vestito da Discepolo.

La trama dell'episodio non è ancora stata rivelata nel dettaglio, ma il network ha anticipato la messa in onda con questa breve sinossi: "Il sole rosso fa deragliare i piani di Clarke".

I prossimi episodi di The 100, lo ricordiamo, verranno trasmessi da The CW ogni mercoledì fino al 30 settembre, data in cui è previsto il debutto dell'atteso finale di serie. Per quanto riguarda l'Italia, invece, la stagione 7 farà il suo debutto su Premium Action il prossimo 26 ottobre e proseguirà fino a febbraio 2021.

Cosa vi aspettate dal nuovo episodio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Intanto, JR Bourne ha parlato del sorprendente colpo di scena di Sheidheda.