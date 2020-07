The 100, Paige Turco: scopriamo chi è l'attrice di Abby Griffin

The 100 volge al termine: sebbene in Italia manchi ancora qualche mese perché i fan possano godersi gli episodi di questa settima e ultima stagione, in America manca ormai poco all'episodio finale della serie targata The CW. Per ingannare il tempo, dunque, cerchiamo di conoscere un po' meglio i nostri protagonisti.

Qualche giorno fa abbiamo già esplorato più a fondo la carriera della Clarke Griffin di The 100, ovvero Eliza Taylor: stavolta approfondiamo invece il curriculum di un altro dei membri più importanti dello show, vale a dire l'interprete di Abby Griffin Paige Turco.

Classe 1969, Turco debuttò sul piccolo schermo nel 1987 nella popolare soap opera Sentieri: da lì in poi il suo curriculum televisivo si è via via arricchito di apparizioni più o meno note, da Cinque in Famiglia alle più recenti Life on Mars, Person of Interest e NCIS.



La nostra vanta comunque anche una discreta esperienza in campo cinematografico: tra il 1991 e il 1992 l'abbiamo vista in Le Tartarughe Ninja II e III, mentre negli ultimi anni Turco ha preso parte a Imbattibile di Ericson Core, Cambio di Gioco di Andy Fickman e Il Segreto di David, di Nelson McCormick.

Tornando alla serie, intanto, di recente lo showrunner Jason Rothenberg ha parlato dei collegamenti tra The 100 e la serie prequel in arrivo.