The 100: i peggiori buchi di trama presenti nella serie

Sebbene The 100 fosse molto popolare e presentasse alcuni dei colpi di scena sci-fi più interessanti di tutta la televisione, ha avuto alcuni problemi gravi. Nonostante gli elementi positivi, non è sempre stato simbolo di spettacolo ben scritto, il che significa che ci sono stati un buon numero di buchi di trama nel corso della sua storia.

Questi vanno da cose che non hanno senso all'interno delle regole stabilite dallo spettacolo, momenti incoerenti dei personaggi, fatti scientifici illogici e altro ancora. Ecco i più evidenti nonché i peggiori.

Problemi di scienza base

Uno spettacolo di fantascienza non deve sempre essere intriso di una scienza completamente accurata, ma dovrebbe almeno mostrare quella base in maniera coerente. Sfortunatamente, molte delle cose scientifiche su The 100 non tornano. Fin dal primo episodio, ad esempio, i personaggi non notano molta differenza sulla Terra. Semplicemente camminare richiederebbe un po' di tempo per abituarsi a causa della gravità, ma stranamente non hanno problemi. C'è anche il fatto che alcune persone sono immuni alle radiazioni senza alcuna vera spiegazione su come o perché ciò sia accaduto.

Il sangue di Lexa

Lexa che si rivela essere un Sanguenero è una parte enorme della sua storia e della sua caratterizzazione. È ciò che l'ha resa speciale, le ha permesso di competere per diventare il comandante dei Terrestri, e ha portato alla sua apparizione in alcuni episodi successivi attraverso The Flame. Il problema arriva quando il pubblico la vede sanguinare verso la fine della stagione 2: il sangue sul viso è rosso invece del colore nero che dovrebbe avere. Potrebbe essere il sangue di qualcun altro, ma poi si capisce che non è così.

Gli animali radioattivi scomparsi

Una delle scene più belle all'inizio dello spettacolo è stata quando Clarke, Octavia e pochi altri hanno scoperto un cervo che apparentemente aveva due facce. Doveva essere un segno di ciò che i livelli di radiazioni sul pianeta avevano fatto a molte creature viventi. La radiazione pare non faccia nulla agli umani, tuttavia il problema più grande è che gli animali non compaiono più. A parte il cervo, alcune farfalle dall'aspetto al neon e un gorilla mutato nella seconda stagione, di altri animali nemmeno l'ombra fino alla fine della serie.

97 anni: in che senso?

Molti dei Terrestri non parlavano inglese, o almeno così era all'inizio dello spettacolo. L'idea era che tra il tempo della prima apocalisse nucleare e l'arrivo dei 100 sulla Terra, i Terrestri costruirono la propria tradizione e crearono un nuovo linguaggio. Il problema è che i 97 anni di distanza tra quegli eventi non sono così lunghi come potrebbe sembrare. Sono circa tre generazioni, forse quattro al massimo. È più probabile che parlino ancora inglese.

La trascendenza è solo la città della luce

The 100 si chiude con Raven e Octavia che aiutano a dimostrare che gli umani meritavano l'opportunità di trascendere. Ciò significava che potevano evolversi oltre le loro forme umane e diventare parte di una coscienza condivisa universale in cui sono in pace e non provano mai dolore. In teoria, potrebbe suonare bene, ma questo era letteralmente ciò contro cui i personaggi hanno combattuto con tanta veemenza nelle stagioni precedenti. Basti pensare che in tutta la stagione 3 si è cercato di convincere Clarke, la sua gente e tutti gli altri a unirsi alla Città della Luce, che era quasi identica alla trascendenza. Perché prima non andava bene e poi all'improvviso si sono convinti?

A voi è piaciuto il finale della serie? Ditecelo nei commenti. In ogni caso, nel corso delle 7 stagioni abbiamo osservato numerose vicende, e una delle più dolorose di The 100 fu quello di Lexa. Vi lasciamo con chi secondo noi sono i 5 personaggi principali di The 100 e su quale è la migliore stagione di The 100 secondo i fan della serie.