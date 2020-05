The 100, ecco perchè Bellamy non sarà presente nella stagione 7

Avevamo già avuto qualche dubbio sulla presenza di Bellamy (Bob Morley) nel momento in cui è stato lanciato il poster di The 100 7, quando effettivamente abbiamo visto coi nostri occhi che mancava dalla locandina della premiere.

Ora la notizia si fa più concreta che mai, ed è Jason Rothenberg a confermarcelo. Intervistato di recente, l'autore della serie tv ha annunciato che l'attore sarà fuori dal set per la gran parte dell'ultima stagione dello spettacolo The CW.

Ma perchè proprio ora? Rothenberg rivela che l'attore aveva bisogno di una pausa dalla serie, quindi si sono accordati per trovare un buco nella trama in cui poter giustificare la sua assenza : "Bob ha scelto di prendersi un po 'di tempo libero in questa stagione, e penso fosse grato agli sceneggiatori per essere riusciti ad elaborare una trama che gli desse modo di farlo", ha detto. "Abbiamo avuto il tempo di creare una storia ancora piena di sorprese e all'improvviso è diventata la cosa che tutti volevamo. Era per buona parte dovuto al fatto che [Morley] volesse fare una pausa".

Per questo motivo nella premiere dell'ultima stagione vediamo Bellamy catturato e portato nell'Anomalia da soldati invisibili. I suoi compagni sono corsi in suo soccorso inseguendo gli aggressori ma dobbiamo attenderci dunque che non rivedremo il personaggio tanto presto. E questo la dice lunga su come potrebbe proseguire l'intera stagione.

Jason Rothenberg sta rilasciando diverse novità riguardo The 100 e gli avvenimenti dell'ultima stagione della serie, oltre ad aver spiegato ai fan perchè la stagione 7 sarà l'ultima di The 100.