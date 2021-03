The 100: ecco perché non ci sarà mai la Stagione 8

Il finale di The 100 arrivato recentemente anche in Italia e con esso i fan della celebre serie hanno dovuto dire addio all'avvincente serie fantasy. È davvero l'ultima volta che vedremo The 100 in televisione? Per la serie canonica pare proprio di sì.

Lo spettacolo non tornerà per la stagione 8, il che significa che gli episodi finali che avete visto o che ancora dovete vedere sono gli ultimi in assoluto. Già la serie, infatti, era stata cancellata nell'agosto 2019, quando è stato annunciato che lo show sarebbe finito con il suo centesimo episodio.

Secondo un'intervista con il creatore dello spettacolo Jason Rothenberg e Deadline, lui e i suoi collaboratori avevano pianificato di terminare lo spettacolo dopo la settima stagione già nel corso degli anni di produzione e in particolare dopo la quinta stagione:

"L'uscita della quinta stagione è stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato un progetto alla alla rete per farci scrivere un finale, così da terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo davvero iniziato a formulare il nostro finale."

Il produttore ha poi continuato:

"Abbiamo lottato per molto tempo affinché questa fosse l'ultima stagione perché crediamo che sia giusto terminare la serie finché il prodotto è ancora di qualità. Vogliamo che i fan restino col desiderio di averne ancora, piuttosto che trascinare la storia con i soliti cliché. Non so se lo Studio o il network ci avrebbero dato il via libera per l'ottava stagione, ma credo di sì. Ci hanno dato la libertà di sviluppare la storia così che quest'anno arrivassimo al centesimo episodio, quindi è probabile che avrebbero dato l'ok per nuove storie."

Il produttore, però, ha sempre parlato anche di un possibile spin-off intitolato Anaconda (titolo ancora non ufficiale) ambientato 97 anni prima della serie principale, ma per adesso tutto sembra tacere e nessun contratto è ancora stato firmato. Proprio nell'ultima stagione, infatti, abbiamo osservato un episodio che presentava il suddetto titolo "Anaconda" che ha agito non solo come un episodio flashback, ma anche come pilot di un nuovo prequel che potrebbe arrivare presto su CW, HBO Max o Netflix. Lo stesso Rothenberg si è dimostrato fiducioso per questa eventuale produzione, serve solo l'interesse da parte di qualche major di produzione.

Nel corso delle 7 stagioni abbiamo osservato numerose vicende, e una delle più dolorose di The 100 fu quello di Lexa. Vi lasciamo con chi secondo noi sono i 5 personaggi principali di The 100 e su quale è la migliore stagione di The 100 secondo i fan della serie.