The 100, perché la stagione 7 sarà l'ultima? L'autore ci svela la verità

Manca pochissimo al debutto della settima e ultima stagione di The 100: questa notte, infatti, lo show targato The CW avrà la sua ultima season premiere, per poi accompagnarci per altri 15 episodi. Ma perché concludere proprio ora? Ce lo spiega Jason Rothenberg.

Ai microfoni di Collider, il creatore e showrunner della serie basata sui libri di Kass Morgan ha rivelato come fosse "arrivata l'ora".

"Doveva finire qui. Non so se lo studio e il network ci avrebbero permesso di continuare con un'ottava stagione. Immagino di sì. Sono stati davvero gentili a lasciarci avere 16 episodi così da poter chiudere con l'episodio #100, e posso dedurre che probabilmente ne avrebbero voluti anche di più, ma eravamo pronti" ha affermato Rothenberg "[7 stagioni] sono tante per raccontare la storia di un gruppo di personaggi. Una delle cose che ci ha aiutato a rimanere freschi e a non stancare è stato il fatto che abbiamo operato parecchi cambiamenti, introdotto un sacco di nuovi personaggi".

E poi, si sa cosa si dice degli ospiti che si trattengono un po' troppo...

"In più, non volevamo tirarla troppo per le lunghe, ed essere quel tipo di show che arrivava alla decima o dodicesima stagione tanto per. Quindi, è stata una nostra decisione. Spesso non ti capita di poter scrivere il finale che vuoi, quando vuoi. E questa è stata un'altra grande generosità da parte dello studio".

E il finale è esattamente come lo aveva immaginato?

"Direi che a livello emotivo e tonale, il finale è molto vicino a ciò che credevo sarebbe stato. C'erano un paio di alternative che stavamo valutando, con differenti sfumature di oscurità, ma questo è quello a cui puntavamo fin dall'inizio, sul piano emotivo. O almeno lo è per me. Ma, ad essere onesti, quando abbiamo iniziato non sapevamo nemmeno se avremmo avuto una serie, figurarsi arrivare alla settima. Le cose si sono evolute".

E voi, attendete con ansia i nuovi episodi di The 100? Fateci sapere nei commenti.