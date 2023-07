The 100: perché la Stagione 8 non è mai stata fatta?

Quando una serie tv finisce in molti restano scontenti, soprattutto se era un prodotto che ha accompagnato per tanti anni (e tanti episodi) il pubblico. Era successo con The 100, serie di fantascienza della CW non rinnovata per l'ottava stagione. Ma come mai?

The 100 si è conclusa con la settima stagione a settembre 2020. Ultima season che ha subito ritardi e complicazioni per il Covid, e che ha portato alla conclusione dello show fantascientifico iniziato nel 2014. La serie però non era stata cancellata dalla CW, che anzi aveva aperto alla possibilità di una sua continuazione con la stagione 8.

Ne aveva parlato il creatore, Jason Rothenberg, che in un'intervista aveva sostanzialmente detto che in qualche maniera si era arrivati alla naturale conclusione del prodotto, e non avrebbe avuto senso proseguire la storia.

Quindi era stato proprio il team creativo, capitanato dall'ideatore, a chiedere al network di far arrivare The 100 alla sua fine, nonostante The CW avrebbe voluto continuare. Rothenberg aveva commentato che l'idea era quella di chiudere bene lo show, senza portarlo avanti quando ormai avevano detto tutto quello che c'era da dire, fondamentalmente. Tra l'altro pare che fossero anni che il team chiedesse alla produzione di terminare la serie proprio con la settima stagione, e alla fine così è stato.

Una cosa che non è scontato accada dopotutto, visto che capita molto spesso che serie tv come The 100 vengano spremute fino all'ultimo per gli ascolti, portando avanti la storia e trascinandola anche oltre il suo naturale svolgimento, o almeno quello che gli autori avevano previsto. Tra l'altro The CW aveva anche cancellato il prequel di The 100, lasciando davvero tutto chiuso con la settima stagione.

E voi ve la ricordavate questa? Eravate fan della serie? Diteci tutto nei commenti e se volete eccovi 5 momenti cruciali della settima stagione di The 100.