The 100: quali sono i personaggi inediti tra serie TV e romanzi?

Molte serie televisive sono adattate da libri, ma con The 100 si è scoperto che leggere la serie letteraria di Kass Morgan non portasse a molti spoiler per la serie. Lo spettacolo e i libri sono così diversi, infatti, che condividono solo la stessa premessa generale e una manciata di personaggi.

Quando The 100 è stato scelto per una serie televisiva, sono state apportate molte modifiche al materiale originale. La scrittrice ha sempre detto di essere soddisfatta delle modifiche, il motivo per cui l'adattamento si è allontanato così tanto dal materiale originale è che il network televisivo ha colto al volo l'opportunità di trasformare la storia in uno spettacolo live-action nel 2013, ben prima che la serie letteraria venisse completata.



La serie è stata presentata in anteprima il 19 marzo 2014, solo pochi mesi dopo la pubblicazione del primo libro nel settembre 2013. Pertanto, lo spettacolo era in produzione molto prima dell'uscita del primo romanzo, il che significa che il team creativo, incluso lo showrunner Jason Rothenberg, aveva poco da fare oltre alla premessa e a quanto offerto nel primo libro. Inoltre, dal momento che i successivi tre libri non furono pubblicati fino alla messa in onda della serie televisiva, non poteva essere altro che un libero adattamento del materiale originale.



Questa disconnessione ha ovviamente portato a enormi cambiamenti, inclusi alcuni al personaggio principale della serie, Clarke Griffin. Nel materiale originale, viene arrestata e condannata per tradimento nella fase iniziale, mentre nello show viene rinchiusa innocentemente. Alcuni degli altri cambiamenti evidenti tra i libri e lo spettacolo si verificano perché i personaggi sono stati aggiunti o omessi dalla serie. Finn, Murphy, Jasper, Raven, Charlotte e Monty sono tutti esempi di personaggi presenti nello show che non sono apparsi nei libri inoltre, ci sono anche personaggi presenti nel libro che non compaiono nell'adattamento televisivo, incluso Glass.



