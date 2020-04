The 100: a quale personaggio diremo addio nel finale?

I fan e gli appassionati di The 100 si stanno preparando all'arrivo della stagione conclusiva della loro serie preferita e con questo anche alla eventualità che uno o più personaggi possano essere eliminati in maniera definitiva. In questo senso sono già iniziate le prime speculazioni al riguardo...

La serie sviluppata da Jason Rothenberg e ispirata alla serie di romanzi omonima scritta da Kass Morgan, si concluderà appunto con la fine della settima stagione, il cui debutto sempre sui canali della The CW avverrà il prossimo 20 maggio 2020 (la messa in onda non dovrebbe subire modifiche a causa dell'attuale emergenza sanitaria, in quanto le riprese si sono concluse prima del blocco di Hollywood e del conseguente lockdown).

Come sottolineato da TV Guide, i fan della serie dovranno sicuramente prepararsi alla morte di uno o più personaggi tra i loro favoriti, e considerando che lo show non si è mai tirato indietro o mostrato condiscendente verso l'affetto del pubblico sui vari membri del team, ci possiamo aspettare qualche fuoco d'artificio. Alla fine della sua disamina, gli unici due personaggi che secondo TV Guide dovrebbero essere al sicuro da un destino di morte sono quelli di Madi (Lola Flanery) e Jordan (Shannon Kook), questo perché sarebbero da considerare "troppo puri" per perdere, ma tra i rimanenti componenti del cast ce ne sono ben cinque che potrebbero rischiare grosso nel corso della settima e ultima stagione.

TV Guide punta infatti il suo dito contro: John Murphy (Richard Harmon), Bellamy Blake (Bob Morley), Echo (Tasya Teles), Octavia Blake (Marie Avgeropoulos) e Clarke Griffin (Eliza Taylor), ovvero la protagonista principale dello show.

Ricordiamo che anche se The 100 va incontro alla conclusione, The CW sta sviluppando una serie prequel con Leo Howard, Iola Evans e Adain Bradley tra i primi nomi ad unirsi al progetto. La produzione comunque non inizierà in tempi brevi, visto il momento.