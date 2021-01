The 100: la petizione per far tornare Lexa, ecco perché i fan hanno odiato il suo addio

The 100 ha guadagnato interesse andando oltre i tipici tropi distopici Young Adult. Dopo alcuni episodi, The 100 ha mostrato i suoi veri colori come una serie che voleva discutere di morale ed etica.

Altre agli aspetti della sopravvivenza, al prendere decisioni difficili e ai personaggi stessi, i fan sono stati attratti dal mondo e indubbiamente le stagioni hanno aiutato in questo dato che ognuna di loro andava più in profondità nell'universo.

Tuttavia, non tutto ciò che la serie ha mostrato è stato amato dai fan. Jason Rothenberg ha, infatti, realizzato delle scelte narrative che hanno scatenato la rabbia tra i fan poiché stravolgevano le storie rendendole, a volte, inutili. Una di queste ha riguardato la morte di Lexa.

Lexa è morta nella terza stagione e, anni dopo, molti fan ancora disprezzano come sia finita la sua vita tanto da realizzare, purtroppo, infruttuose petizioni per farla ritornare. Lexa era un comandante e un guerriero addestrato, la sua morte causata da un proiettile vagante non ha mai avuto molto senso. I fan hanno risposto alla morte di Lexa con indignazione. Alcuni addirittura hanno smesso di guardare la serie dopo la sua morte e per molti è stato uno dei finali più odiati tra quelli di qualsiasi personaggio di The 100.

Le conseguenze furono talmente dure da parte dei fan, che dovettero intervenire anche l'attrice interprete di Lexa, Alycia Debnam-Carey, e il creatore della serie Jason Rothenberg spiegando che i motivi della morte del personaggio erano unicamente legati a scelte narrative e al massimo ad altri impegni lavorativi di Debman-Carey che nel frattempo doveva prendere parte alla serie Fear the Walking Dead. Molti fan, infatti, credevano che il suo addio fosse dovuto alle polemiche inerenti alla natura omosessuale del suo personaggio e avviarono delle campagne di boicottaggio nei confronti della serie The 100.

Questo parere, ovviamente, non è mai stato unanime. Ci sono stati spettatori che hanno in realtà apprezzato l'allontanamento di Lexa dallo show. Secondo alcuni, addirittura, lo spettacolo è migliorato dopo la morte di Lexa. A questi fan il personaggio non è mai piaciuto perché la sua storia ha tolto troppo spazio ai delinquenti e ad Arkadia. Sono stati proprio loro a spingere i creatori a continuare con l'idea di non far tornare Lexa nelle successive stagioni di The 100.

Voi di quale delle due fazioni fate parte? Vi lasciamo con chi secondo noi sono i 5 personaggi principali di The 100 e su quale è la migliore stagione di The 100 secondo i fan della serie.