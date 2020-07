The 100: nel prequel ci saranno richiami alla serie principale? Ne parla lo showrunner

Si torna a parlare dell'attesa serie prequel di The 100: questa volta lo showrunner Jason Rothenberg ha risposto alle domande dei giornalisti di TV Guide riguardo la possibilità di rivedere i protagonisti originali dell'opera.

L'idea di ritrovare alcuni dei personaggi più importanti di The 100 ha colpito subito tutti i fan, nonostante questo lo showrunner ha voluto precisare un importante fatto: "Penso che gli easter egg saranno più a livello di storia. Per usare una metafora particolare abbiamo prima mangiato i frutti e adesso piantiamo l'albero. Scopriremo qualcosa in più sulla nascita del linguaggio Grounder, Becca, come fa Callie a diventare la prima Flamekeeper, abbiamo conosciuto la versione raccontata 100 anni dopo di queste storie e adesso invece scopriremo la vera storia. Penso che sia molto interessante perché non c'è bisogno che tu conosca la serie originale per poter capire queste storie, non devi per forza essere un fan dello show. Ovviamente sono sicuro che molte altre persone inizieranno a guardare The 100 dopo il prequel".

Continua poi lanciando un messaggio ai fan: "Questo però se un network ci accetta... Per questo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, prima di tutto dei fan. Non sarà un'impresa impossibile, ma credo che ci servirà lo stesso una vostra mano, prima che diventi troppo tardi".

In attesa della messa in onda del finale dello show, vi lasciamo con l'ultimo trailer dedicato a The 100.