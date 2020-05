The 100, ecco le prime foto della stagione 7: Aria tesa su Sanctum

Dopo mesi di attesa, sono arrivate nuove foto di The 100. La CW ha infatti diffuso alcune immagini della premiere della settima stagione. Da quanto si evince, su Sanctum non sembra proprio esserci una bella aria.

Clarke (Eliza Taylor) non dovrà tentare solo di pacificare la gente di Sanctum duranre il debutto di questa stagione 7. Dovrà in primo luogo affrontare le conseguenze dell'uccisione dei Primes e le varie dinamiche politiche che si creeranno tra i loro seguaci, i Figli di Gabriele e la sua stessa gente di Wonkru. Senza contare ciò che succederà tra prigionieri di Elegius...

Le foto della nuova stagione mostrano scambi di battute piuttosto tesi tra Clarke e i devoti fedeli dei Primes. Jordan invece sembra essere del tutto a suo agio con il prete dei Primes.

Nonostante l'ansia di scoprire come Sanctum si adeguerà alle nuove disposizioni, siamo un bel po' delusi per il fatto che non ci sono ancora foto di Octavia (Marie Avgeropoulos) o Bellamy (Bob Morley). Tenuto conto che il finale di stagione sospeso per i due. La premiere andrà in onda il 20 maggio. Non ci resta che attendere. Intanto date un'occhiata alle foto pubblicate su TV GUIDE.

Le riprese della settima stagione di The 100 sono l'unica produzione CW ad essere stata terminata dopo l'esplosione della pandemia di Covid-19. Se non lo avete ancora visto ecco il trailer della settima stagione di The 100.