The 100: Nel promo della puntata 11 rivediamo un personaggio importante

È tutto pronto per la stagione conclusiva di The 100: in attesa di scoprire quando potremo vedere le puntate inedite in Italia, vi segnaliamo il promo dell'episodio 11 che ci mostra il ritorno di un personaggio.

Come potete vedere nel video presente in calce alla notizia, scopriamo che Bellamy Blake non è mai morto, dopo che il suo rapimento e lo scontro contro i Disciples avevano fatto temere il peggio a tutti i fan del personaggio interpretato da Bob Morley. Nella puntata intitolata "Etherea" scopriremo come è riuscito a fuggire dalla granata che ha rischiato di ucciderlo, mentre sembrerebbe riuscito a scappare in un pianeta sconosciuto. L'aspetto trasandato di Bellamy ci fa pensare che sia passato molto più tempo del previsto dalla sua fuga dai Disciples fino a questo momento.

Tra gli altri protagonisti sembra che solo Levitt sia riuscito a scoprire che Bellamy è sopravvissuto, ma ancora non sappiamo come farà a ritrovarlo. Come avevamo già scritto precedentemente, la settima sarà la stagione conclusiva della serie ideata da Jason Rothenberg, lo showrunner ha però voluto rassicurare i fan affermando che la parte finale di The 100 chiuderà tutte le questioni in sospeso e risponderà a tutte le domande degli appassionati della storia di Clarke Griffin e gli altri.