The 100: qual è la stagione più amata dai fan della serie?

Basato sui romanzi di Kass Morgan, The 100 racconta la storia di cento giovani delinquenti che vengono mandati a terra a morire. La serie ha apportato diversi e notevoli cambiamenti dai libri.

Seguendo il viaggio di Clarke Griffin e Bellamy Blake, i personaggi centrali della serie sono responsabili della guida dei cento, e più tardi, dei Skaikru. Anche se all'inizio la serie aveva una somiglianza con "Il signore delle mosche", lo spettacolo ha cambiato rotta, divenendo memorabile.

Uno dei suoi più grandi successi è arrivato nella costruzione del mondo, specialmente nella cultura terrestre. L'abbigliamento, la lingua, gli stili di combattimento e la società stessa sono tutti ben sviluppati. Gli spettatori sono entrati in un mondo inventato e si sono ritrovati immersi nei personaggi e nelle loro vite. Tuttavia, non tutte le stagioni sono state apprezzate dai fan.

La seconda stagione, infatti, è forse la puntata più significativa della serie. Espande il mondo e la trama dalla prima stagione, aumentando la posta in gioco e trasformando ciò che significa sopravvivere. Sebbene Clarke inizi la stagione intrappolata a Mount Weather, scappa rapidamente, permettendole di assumere un ruolo di leadership integrale con Skaikru e Lexa. Nel frattempo, Bellamy diventa un uomo fondamentale per aiutare a trovare un modo per salvare gli altri del gruppo. La stagione pone una notevole attenzione sui restanti cento, mostrando il loro modo di lottare per le proprie vite o di lavorare per salvarsi a vicenda.

Vi lasciamo con chi secondo noi sono i 5 personaggi di supporto migliori di The 100 e chi sono i 5 personaggi principali di The 100.