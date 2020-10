The 100: un recap sulla Stagione 7, tutte le novità che dovete conoscere

Dopo sette stagioni di successi, The 100 si è conclusa con diversi colpi di scena, e i fan sono rimasti soddisfatti da questa conclusione. Mentre si fanno sempre più insistenti i rumor che raccontano dell'esistenza di uno spin-off prequel per The 100, oggi cercheremo di raccontarvi cosa abbiamo appreso dal finale della serie, in attesa di novità.

Inannzitutto, come finisce la settima stagione di The 100? Nell'ultimo episodio dello show, intitolato The Last War, veniamo a scoprire che i nostri protagonisti dovranno affrontare un test atto a comprendere se potranno trascendere nell'infinito o meno. Dopo essere riusciti a fermare un conflitto che avrebbe condannato per sempre il genere umano, finalmente i "giudici" decidono che gli uomini sono degni di trascendere, che è una libera scelta.

Chi ha deciso di trascendere, quindi? La prima a scegliere di farlo è Echo (Tasya Teles), poi è il turno di Levitt (Jason Diaz), Jordan (Shannon Kook) e Hope (Shelby Flannery). Dietro di loro, la maggior parte dei personaggi che abbiamo avuto modo di conoscere nella serie, lasciando indietro la sola Clarke (Eliza Taylor), alla quale non sarà possibile trascendere, avendo fallito il test. Anche la figlia di Clarke, Madi (Lola Flanery) potrà trascendere nonostante la morte, in quanto la sua coscienza è intatta.

È dunque questo il finale di The 100? Clarke è rimasta da sola su Bardo? No, perché gli amici di Clarke hanno deciso di tornare alla loro forma umana, rinunciando a trascendere e, insieme a Clarke, decidono di tornare a vivere la loro vita sulla Terra.

E ora? Come anticipato poco sopra, si stanno diffondendo da tempo rumor che vedono The CW e il creatore della serie Jason Rothenberg al lavoro per un prequel dello show, che sarebbe ambientato 97 anni prima dell'inizio della prima stagione, proprio nel periodo nel quale è iniziata l'Apocalisse nucleare che ha dato il via agli eventi della serie. Importanti indizi sull'esistenza di questo spin-off vengono dalla stessa settima stagione, in quanto l'ottavo episodio, Anaconda, ci ha portato proprio nel 2052 tramite una serie di flashback, e potrebbe rappresentare il punto di partenza per la serie. Anche lo stesso Rothenberg si è espresso sulla vicenda, dichiarando a più riprese le sue intenzioni di portare avanti il progetto.

Vi è piaciuto il finale di The 100? Vorreste vedere un prequel della serie? Fatecelo sapere nello spazio commenti!