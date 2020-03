The 100: rivelata la data d'uscita della stagione conclusiva della serie The CW

A distanza di sette anni dal suo debutto, una delle più longeve serie targate The CW sta per terminare: l'emittente ha reso nota proprio poco fa la data d'uscita della settima ed ultima stagione di The 100, che andrà in onda dal prossimo 20 maggio.

Se già state rimpiangendo le avventure di protagonisti, potete stare tranquilli: lo scorso anno l'emittente statunitense aveva annunciato uno spin-off prequel e recentemente ci è giunta notizia che Leo Howard e Iola Evans saranno nel cast.

Ai microfoni di EW Jason Rothenberg, creatore della serie nonché produttore ed attore, ha dichiarato che nei prossimi episodi vedremo "la loro idea del lieto fine."

Ha poi continuato:

"Posso affermare con assoluta certezza che stiamo cercando di portare messaggio più profondo nella settima stagione. La fine della serie sarà sempre il momento decisivo dell'intera storia. Tuttavia, dobbiamo ancora rivelare la vera morale della storia e lo faremo nella settima stagione. Non sarà una cosa tipo "le persone sono orribili, facciamo tutti schifo, uccideremo tutto e tutti e faremo qualunque cosa pur di sopravvivere. Abbiamo in mente un messaggio più profondo."

Cosa pensate di queste dichiarazioni? Come pensate terminerà The 100? Fatecelo sapere nei commenti e seguiteci per gli, speriamo, imminenti aggiornamenti sulla serie.