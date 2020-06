The 100, ecco tutto ciò che sappiamo sull'attesissimo prequel della serie

Negli ultimi mesi è stata diffusa la notizia secondo cui la CW avesse messo in cantiere la serie prequel di The 100. Da allora sono ben poche ancora le notizie diffuse a tale riguardo.

Stando alle informazioni che abbiamo, lo spin-off dovrebbe essere ambientato 97 anni prima degli eventi raccontati dalla serie originale. Partirebbe dunque con l’apocalisse nucleare che ha distrutto la Terra e decimato la sua popolazione. I sopravvissuti sono così stati costretti a trovare rifugio nello spazio e a costruirsi delle stazioni spaziali in attesa di poter ritornare poter ritornare sul Pianeta natio.Il prequel di The 100 seguirebbe appunto le avventure di un gruppo di sopravvissuti che sulla Terra impara ad affrontare una una nuova e pericolosissima realtà, tentando di dar vita ad un mondo migliore che sappia imparare dai propri errori.

Il backdoor pilota della serie dovrebbe essere stato già girato. E per quanto detto dal creatore Jason Rothenberg, non si chiamerò Anaconda, come molti ipotizzavano. Dovremo ancora aspettare un bel po' per scoprirne il vero titolo.

In tanto siamo alle prese con la stagione conclusiva dell'amata serie CW. Nei giorni scorsi è stato anche diffuso un meraviglioso poster di The 100. Si tratta di immagini molto enigmatiche sicuramente che, celano significati assai complessi relativi al warmhole.

In molti in questo ultimo periodo parlano di una stagione 8 di The 100 ma, per quanto ne sappiamo, è piuttosto inverosimile che la serie prosegua. Soprattutto perché i creatori hanno più volte espresso il desiderio di concludere la serie con la settima stagione, per conferirle un finale degno. Restiamo però tutti in attesa di ulteriori novità sul prequel.