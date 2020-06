The 100: quale segreto è nascosto nei nuovi poster della stagione 7?

Ancora una volta la The CW ha colpito nel segno con una strategia di marketing degna di nota e poche ore fa sono infatti stati svelati i nuovi character poster dei protagonisti della settima stagione di The 100: contengo un messaggio segreto? Se sì, quale?

Per ammirarli un tutta la loro enigmatica bellezza v'invitiamo a sfogliare la galleria in calce, nella quale troverete dei poster raffiguranti i vari personaggi: i loro volti sono sovrapposti a vari pianeti di colori differenti e ad alcuni misteriosi simboli, che potrebbero essere proprio quelli che i Discepoli hanno tatuati sul corpo.

Echo (Tasya Teles), Gabriel (Chuku Modu) e Hope (Shelby Flannery) condividono tutti il ​​pianeta verde, mentre sui volti di Jordan (Shannon Kook), Murphy (Richard Harmon) e Raven (Lindsey Morgan) campeggia un pianeta rosso. A Clarke (Eliza Taylor) e Octavia (Marie Avgeropoulos) è stato assegnato un pianeta di colore giallo ed infine a Bellamy (Bob Morley) e Sheidheda (JR Bourne) uno di colore blu.

Alcuni pianeti della dimensione di The 100 sono già noti, come ad esempio Alpha (detto anche Sanctum) e Penace (pianeta natio di Hope), ed ancora Nakara, Bardo e Etherea, l'ultimo ad essere presentato e di cui si sa ancora poco o niente.

Il significato dei simboli, se possibile, è ancora più enigmatico poiché di essi sappiamo solo che sono incisi sulle pietre dell'anomalia che collegano i vari pianeti attraverso i wormhole, ma non è ancora stato chiarito il reale funzionamento di questa tecnologia.

Cosa aspettarci? Davvero una bella domanda, ma è possibile che proprio i poster annuncino nuovi eccitanti sviluppi per l'episodio Welcome to Bardo, che sarà trasmesso domani 17 giugno sui canali dell'emittente statunitense.

Per non perdere gli ultimi aggiornamenti scoprite la timeline completa di The 100 e i preziosi aggiornamenti sul destino di uno dei personaggi di The 100.