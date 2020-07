The 100: la serie prequel spiegherà molti misteri della serie originale

Si torna a parlare del prequel di The 100: nonostante il titolo non sia ancora stato confermato, lo showrunner ha voluto rivelare cosa potranno aspettarsi i numerosi fan dello show prodotto da The CW e disponibile su Netflix.

Parlando con i giornalisti di TVLine, Jason Rothenberg ha spiegato che nel corso delle puntate della serie prequel di The 100 scopriremo i retroscena di alcune vicende dello show principale, a partire dalla prossima puntata, che servirà ad introdurre l'opera ambientata nel 2052, più di novanta anni prima delle vicende principali: "Quello che volevo fare con questa stagione è iniziare a spiegare alcune vicende. Dobbiamo rispondere a molte domande, per esempio perché il bunker era vuoto quando è stato aperto nella quarta stagione. Avevo fatto una promessa a John Pyper-Ferguson durante la quarta stagione, gli ho detto che avrebbe fatto parte dello show per più di una puntata e dopo tre anni sono riuscito a mantenere la promessa". Considerando i temi della puntata, è molto probabile che anche il prequel farà chiarezza su alcuni dei momenti più importanti.

Non sappiamo ancora i nomi che comporranno il cast della serie e ancora non è stata dichiarata una possibile data di uscita, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane sapremo qualcosa a riguardo. In attesa di scoprire come si concluderà l'opera, vi segnaliamo questa intervista al creatore di The 100.