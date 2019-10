The 100: lo show di Jason Rothenberg torna da oggi su Premium Action con la sesta stagione

Liberamente tratta dai romanzi di Kass Morgan, torna da oggi su Premium Action la serie The 100, ideata e creata da Jason Rothenberg. Le prime due stagioni dello show erano state trasmesse su Italia 1, per poi spostarsi sul canale Sky dalla terza stagione in poi. Da oggi sono disponibili gli episodi della sesta stagione.

Ambientata in futuro distopico, in una sorta di diluvio universale al contrario, dove al posto dell'acqua a sconvolgere l'umanità ci ha pensato una guerra nucleare, il genere umano è sopravvissuto solo sull'Arca, un complesso di dodici stazioni spaziali, in orbita al momento del disastro.

Leggi ferree regolano la quotidianità dell'Arca e il Consiglio un giorno decide d'inviare dei minorenni delinquenti sulla Terra, per poter verificare che il pianeta sia ancora abitabile. Il pianeta ormai è cambiato ed è ricco d'insidie.



Il cast comprende, tra gli altri, Eliza Taylor, Marie Avgeropoulos, Paige Turco e Thomas McDonnell. Nella sesta stagione dello show vedremo i ragazzi partire per esplorare il nuovo pianeta rintracciato e cercare di capire quanto possa essere abitabile e privo o meno di minacce.

La sesta sarà il preludio all'ultima stagione dello show e nel cast Alaina Huffman si è aggiunta per il settimo ciclo di episodi.

The 100 infatti si concluderà con la settima stagione, dopo anni in cui la serie ha ottenuto ottimi riscontri sia dal pubblico che dalla critica. Lo show è visibile sul canale Premium Action, disponibile sulle piattaforme Sky Italia e Infinity.