The 100 Stagione 7: muore qualcuno nel finale di stagione?

La settima stagione di The 100 è ufficialmente giunta al termine e con essa anche l'intera serie. Molti sono stati i colpi di scena scioccanti a cui abbiamo assistito nel corso di questi 16 episodi e di certo il finale di stagione non ha deluso le aspettative.

Vi abbiamo già descritto il finale di The 100, ma ora cerchiamo di rispondere a una domanda tanto attesa: ci sono state delle morti importanti nel finale di serie? La risposta, ovviamente, è affermativa e ci viene data fin dai primi minuti quando viene a mancare Bill Cadogan.

Il personaggio interpretato da John Pyper-Ferguso viene infatti fatto fuori immediatamente da Clarke che gli spara alla testa chiedendo giustizia per sua figlia Madi. Sfortunatamente però il test per determinare il destino della razza umana era già stato avviato e, Clarke è l'unica che può provare a sistemare le cose. Nel frattempo Murphy cerca disperatamente di salvare Emori che è stata ferita a morte nel penultimo episodio, ma nonostante gli sforzi, anche Emori muore.

Murphy incredibilmente sconvolto decide allora di far vivere la ragazza per sempre dentro di se, pur sapendo che questa scelta porterà entrambi alla definitiva morte. Preferisce morire piuttosto che stare senza di lei e quindi siamo a già tre morti. Clarke nel frattempo fallisce il test ma Raven fa un ultimo sforzo per convincere il giudice celeste a risparmiarli o quantomeno a concedergli più tempo.

Il giudice non si fa influenzare anche perché nota che gli ultimi umani stanno per uccidersi con una guerra: Wonkru viene ucciso da Indra e dopo la sua morte, Octavia riesce a convincere tutti a deporre le armi e l'umanità trascende. Poiché Emori è viva all'interno di Murphy al momento della trascendenza, anche lei trascende, annullando così la sua morte.

Nel corso delle 7 stagioni abbiamo osservato numerose vicende, e una delle più dolorose di The 100 fu quello di Lexa. Vi lasciamo con chi secondo noi sono i 5 personaggi principali di The 100 e su quale è la migliore stagione di The 100 secondo i fan della serie.