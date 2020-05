The 100: nella stagione 7 verrà svelato il destino di Octavia?

C'è una grande domanda alla quale i fan di The 100 vorrebbero che fosse data una risposta. Dov'è finita Octavia? Cosa le è successo quando è entrata in Anomaly nella sesta stagione? Pare che la settima stagione possa dare tutte le risposte del caso e svelare come sia proseguita la storia di Octavia dopo ciò che le è accaduto nella sesta stagione.

Dopo aver seguito Diyoza (Ivana Milicevic) nell'Anomalia, Octavia si ritrovò in un altro pianeta, che avrebbe chiamato alla fine Skyring. Octavia inoltre aiuta a liberare e calmare la piccola Hope nello stesso modo in cui Bellamy (Bob Morley) fece con lei.

Un altro particolare interessante riguarda l'intervallo di tempo che intercorre tra Sanctum e Skyring; nei pochi secondi trascorsi da quando entrambi entrarono nell'Anomalia, su Skyring sono passati mesi. Ecco perchè Hope appare come adulta nel finale della sesta stagione.



Accelerato dalla sua vicinanza ad un buco nero, il tempo scorre in maniera diversa su quel pianeta. Ecco perchè i pochi secondi che Octavia pensava di aver trascorso nell'Anomalia si sono rivelati anni. La spiegazione arriva anche dallo showrunner, Jason Rothenberg:"La dilatazione del tempo su Skyring è tale che puoi passare anni a Skyring e nel frattempo stanno passando solo secondi, minuti o giorni sul prossimo pianeta, che si chiamano Bardo e Sanctum. Ed è per questo che funziona così bene per le persone di Bardo in prigione, perchè potrebbero mandare le persone a Skyring, che in ogni caso chiamano Penitenza".

Ricordiamo che Bellamy non sarà presente nella settima stagione, mentre qualche giorno fa l'autore ha svelato alcune anticipazioni sulla stagione 7 di The 100.