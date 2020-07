The 100, la stagione finale risponderà a tutte le domande lasciate in sospeso

In occasione del Comic-Con Home, lo showrunner Jason Rothenberg ha anticipato alcuni dettagli sugli episodi finali di The 100, confermando che entro la conclusione verranno affrontate tutte le questioni lasciate in sospeso.

"Abbiamo sicuramente iniziato la stagione con l'intenzione di assicurarci di non lasciare nulla indietro, il che significa rispondere alle domande lasciate in sospeso nel corso delle stagioni precedenti" ha spiegato Rothenberg. "Perché il bunker era vuoto quando lo hanno aperto nella stagione 4? Questa è una domanda a cui ho sempre voluto rispondere e lo faremo quest'anno."

L'autore ha poi anticipato le tematiche principali della stagione 7 e dell'intera serie: "La fine di una storia è la morale di quella storia, e volevamo davvero comunicare qualcosa con questa stagione. Credo che quando vedi una serie arrivare alla fine, la inizi a vedere nella sua interezza in modo differente. Non stiamo semplicemente dicendo che le persone sono orribili e farebbe di tutto per proteggere i loro cari, uccidendo chiunque prenda le loro cose, anche se sfortunatamente fa parte della natura umana. Stiamo facendo una sorta di dichiarazione al riguardo."

The 100 tornerà in onda negli USA il 5 agosto con l'episodio 10x10, 'A Little Sacrifiche', mentre per vedere la stagione 7 in Italia ci sarà da attendere questo autunno: i nuovi episodi dovrebbero debuttare su Premium Action il prossimo 26 ottobre.



