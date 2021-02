The 100: ci saranno altre stagioni dopo la 7? Tutto quello che sappiamo

La stagione più recente di The 100 si è conclusa all'inizio di ottobre e i suoi 16 episodi sono stati un grande successo tanto che gli spettatori si sono chiesti se ci potesse essere spazio per un'eventuale ottava stagione.

Quei telespettatori saranno profondamente delusi ed è giusto dirlo fin da subito. Lo spettacolo non tornerà per la stagione 8, il che significa che i nuovi episodi sono gli ultimi in assoluto. Già la serie, infatti, era stata cancellata nell'agosto 2019, quando è stato annunciato che lo show sarebbe finito con il suo centesimo episodio.

Secondo un'intervista con il creatore dello spettacolo Jason Rothenberg e Deadline, lui e i suoi collaboratori avevano pianificato di terminare lo spettacolo dopo la settima stagione già nel corso degli anni di produzione e in particolare dopo la quinta stagione.

"L'uscita della quinta stagione è stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato un progetto alla alla rete per farci scrivere un finale, così da terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo davvero iniziato a formulare il nostro finale."

Anche se non ci sarà la stagione 8 di The 100, la stagione 7 potrebbe non essere l'ultima che vedremo gli amati personaggi della serie. Proprio nell'ultima stagione, in particolare l'episodio 8 intitolato "Anaconda", ha agito non solo come un episodio flashback, ma anche come pilot di un nuovo prequel che potrebbe arrivare presto su CW, HBO Max o Netflix. Lo stesso Rothenberg si è dimostrato fiducioso per questa eventuale produzione, serve solo l'interesse da parte di qualche major.

Nel corso delle 7 stagioni abbiamo osservato numerose vicende, e una delle più dolorose di The 100 fu quello di Lexa. Vi lasciamo con chi secondo noi sono i 5 personaggi principali di The 100 e su quale è la migliore stagione di The 100 secondo i fan della serie.